Цена биткоина обвалилась ниже $50 тысяч. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биткоин в понедельник, 22 февраля днем, резко стал терять стоимость, которая ранее так стремительно поднималась вверх.

Данные торгов свидетельствуют о том, что стоимость самой популярной криптовалюты стала меньше психологической отметки в 50 тысяч долларов.

На бирже Binance биткоин по состоянию на 17.19 мск стал терять в цене. Криптовалюта временами в понедельник теряла до 16%, опускаясь до 47,6 тысяч долларов.

Такие же данные предоставил и портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену биткоина более чем по 20 биржам.

Напомним, что биткоин был введен в обращение в 2009 году. Криптовалюта имела сначала невысокие ценовые значения, и многие эксперты не верили в ее успех. Но в ноябре 2017 года она уже стоила семь тысяч долларов, а через месяц взлетела до 18 тысяч долларов. Несколько лет биткоин держал стабильное значение. Но после того, как компания Илона Маска Tesla в 2020 году сообщила о покупке биткоинов на $1,5 млрд, ее цена стала быстро расти.

В декабре 2020 года биткоин преодолел барьер в 30 тысяч долларов, затем в 40 тысяч, и уже в начале февраля 2021 года перешагнул ступень в 50 тысяч долларов.