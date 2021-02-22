Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах в Красной поляне. Фото: REUTERS

Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах в Красной поляне.

Предварительно президенты России и Белоруссии провели переговоры на волнующие оба государства вопросы.

Так, Лукашенко выразил надежду, что автомобильная трасса между РФ и Белоруссией будет открыта уже к лету.

Он также отметил, что Белоруссия рассчитывает к осени произвести и зарегистрировать свою вакцину от коронавируса, но пока республика закупает препарат у РФ.

В свою очередь президент России отметил, что между двумя странами отлажены все инструменты взаимодействия. Путин отметил необходимость объединить силы в борьбе с коронавирусом.

Ранее президент Белоруссии анонсировал свой приезд в России. Он отметил, что встреча будет носить деловой характер. При этом Александр Лукашено отметил, что на встрече с Путиным не собирается просить новый кредит для Белоруссии.