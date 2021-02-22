Рамзан Кадыров прокомментировал вызвавшее скандал фото с вице-премьером Украины

Кадыров прокомментировал фото с вице-премьером Украины, вызвавшее скандал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рамзан Кадыров прокомментировал претензии премьер-министра Украины относительно фотографии на которой вице-премьер Украины Олег Уруский находится рядом с главой Чеченской Республики.

«Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что до этой ситуации и не знал, кто такой Уруский.

"Знал бы — не подпустил. Подойти и тем более пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа в Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!» — заявил глава республики.

Кадыров поразился, когда из-за этого снимка на Украине «разразился грандиозный скандал».

Фото: facebook.com/dshmyhal

Ранее премьер-министр Украины в Facebook потребовал от вице-премьера страны объяснений относительно его совместного фото с Рамзаном Кадыровым.

Олег Уруский в свою очередь отметил, что по фотографии видно, что она сделана во время церемонии открытия военно-технической выставки IDEX 2021. Он принимал в в ней участие в качестве главы делегации от Украины. Уруский подчеркнул, что размещение глав официальных делегаций определяет протокол государства-организатора. Он отметил, что гости были размещены в алфавитном порядке.