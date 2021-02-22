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Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции против РФ по делу Навального

Глава евродипломатии надеется на единые и решительные действиями по вопросу России
Анастасия РЫШКОВА
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Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции против РФ по делу Навального.

Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции против РФ по делу Навального.

Фото: REUTERS

Россию необходимо встретить «едиными и решительными» действиями в связи с заключением в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жосеп Боррель накануне обсуждения санкций на уровне министров.

Боррель и бывший министр иностранных дел Испании заявили, что Кремль отказался от дипломатического выхода из кризиса. Об этом пишет Guardian.

«Понятно, что Россия идет на конфронтационный курс с ЕС. В случае с господином Навальным есть прямой отказ (России) принять во внимание решения Европейского суда по правам человека. Это будет важное обсуждение министров иностранных дел относительно того, как на это отреагировать, и я надеюсь, что мы будем делать это единым и решительным образом», - сигнализировал Боррель об ужесточении своей позиции.

Ранее ЕС неоднократно призывало РФ отпустить блогера и оппозиционера Алексея Навального ссылаясь на нарушение прав человека.

Кремль назвал действия ЕС «вопиющим и грубым вмешательством в судебные дела суверенного государства».

27 глав государств и правительств ЕС должны обсудить отношения блока с Россией на саммите в следующем месяце.

Напомним, в августе прошлого года российский блогер Алексей Навальный был направлен в Берлин на экстренное лечение. После чего он проходил в ФРГ восстановление. Вернулся в Россию Навальный лишь в январе 2021 года. Его арестовали в аэропорту. 2 февраля суд приговорил Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу об "ИвРоше". Навальный, ранее приговоренный к условному заключению, нарушил постановление суда и пропустил несколько явок в УИН.

Суд учел ранее надлежащее исполнение им условного приговора и сократил срок до 2 лет и 8 месяцев. 20 февраля после внесению госзащитником ходатайства суд сократил срок на 50 дней.