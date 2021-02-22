Французский дуэт Daft Punk объявил о своем распаде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пионеры популярной электронной музыки Daft Punk объявили о распаде после 28 лет совместной работы.

Французский дуэт, состоящий из Томаса Бангалтера и Ги-Мануэля де Омема-Кристо, поделился опечалившей фанатов новостью в понедельник в 8-минутном видео под названием «Эпилог».

Кэтрин Фрейзер, давний публицист группы, также подтвердила разрыв для Associated Press.

Daft Punk, известные своими фирменными шлемами во время выступлений, добились большого успеха на протяжении многих лет, выиграв шесть премий Грэмми и выпустив международные хиты с песнями «One More Time», «Harder, Better, Faster, Stronger» и «Get Lucky».

Бангалтер и де Хомем-Кристо познакомились в парижской школе в 1987 году. До Daft Punk они создали инди-рок-группу под названием Darling.

Они официально сформировали Daft Punk в 1993 году, и загадочные музыканты в шлемах выпустили свой дебютный альбом "Homework" 1997 года. Сначала они добились успеха с международным хитом "Da Funk", который возглавил танцевальные чарты Billboard и принес им свои первую номинацию Грэмми.

Daft Punk гастролировали по всему миру и достигли больших высот со своим вторым альбомом 2001 года "Discovery". Он включал в себя заразительные треки «One More Time» и «Harder, Better, Faster, Stronger», которые Канье Уэст, как известно, включил в свой собственный хит «Stronger», выпущенный в 2007 году. Он принес Уэсту награду за лучшее сольное исполнение рэпа на Грэмми в 2008 году. шоу, где Вест и Daft Punk вместе выступили на сцене.