МИД России о европейских санкциях : В ЕС "заело пластинку"

В МИД России оценили возможность новых европейских санкций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал решение ЕС расширить персональные санкции против России в связи ситуацией вокруг Алексея Навального.

"Заело пластинку. У них", - ответил Грушко РИА Новости на просьбу прокомментировать заявление Борреля.

Напомним, что ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России по делу Алексея Навального.

Боррель отметил, что ЕС будет действовать единым и решительным образом относительно нарушения прав человека.

Напомним, что ЕС неоднократно грозилось установить очередные рестрикции РФ относительно дела Алексея Навального, который был осужден за нарушение постановления суда по делу об "ИвРоше". Блогер получил 3,5 года колонии общего режима. Суд сократил срок до 2 лет и 8 месяцев приняв во внимание надлежащие исполнение условного приговора блогером ранее.