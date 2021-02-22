Причина смерти Екатерины Градовой: у актрисы случился инсульт

Причиной смерти Екатерины Градовой стал инсульт.

Причиной смерти актрисы Екатерины Градовой стал инсульт. Она скончалась на 75 году жизни.

Актриса умерла 22 февраля в больнице, у нее были проблемы с сосудами.

Дочь Градовой Мария Миронова в своем посте в Инстаграм попросила журналистов не беспокоить ее звонками. Но, как сказали "Комсомольской правде" в театре "Ленком", где служит Мария, ее мама умерла в больнице.

У 74-летней Екатерины Георгиевны были проблемы с сосудами.

Похороны заслуженной артистки РСФСР пройдут 24 февраля на Троекуровском кладбище.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора и актрисы.

За свою карьеру она исполнила не так много ролей, но знаменитой Екатерину Градову сделала радистка Кэт из советского сериала "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой.