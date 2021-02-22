В США объявили пятидневный траур по жертвам коронавируса

Президент США Джо Байден объявил о пятидневном трауре по жертвам коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден объявил о пятидневном трауре по жертвам коронавируса.

В США количество смертей от инфекции превысило 500 тысяч - самый высокий показатель для любой страны мира. После вспышки в эпидемии в Китае, коронавирус впервые был зарегистрирован в США на западном побережье.

Мрачная веха в истории страны будет отмечена церемонией зажжения свечей и минутой молчания в Белом доме. Президент Джо Байден выступит с траурной речью. В Белом доме президента Байдена будут сопровождать его жена Джилл, а также вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф.Они соберутся у южного портика здания для церемонии зажжения свечей, которая состоится сразу после захода солнца. Об этом сообщает портал BBC News.

После своей инаугурации Байден устроил день траура после того, как количество жертв коронавируса превысило 400 тыс человек.

«Люди через десятилетия будут говорить об этом как об ужасной исторической вехе в истории этой страны, когда так много людей умерло от респираторной инфекции», - сказал главный иммунолог страны доктор Энтони Фаучи телеканалу CNN.

Число американцев, заболевших коронавирусом, почти вдвое число заболевших в Индии (11 миллионов) и Бразилии (10,1 миллиона).

В Бразилии зарегистрировано второе по величине число погибших - 244 000 человек, на третьем - Мексика - 178 000 человек.