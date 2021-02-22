США внесли трубоукладчик «Фортуна» в список санкций по «Северному потоку-2». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США внесли еще в один санкционный список судно трубоукладчик "Фортуна", который задействован в строительстве "Северного потока - 2". Рестрикции также были введены и относительно его собственника - компании "КВТ-Рус". Санкции введены в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Соответствующая информация размещена в понедельник на сайте американского Минфина.

Прошлая администрация США в январе уже вводила ограничения относительно "Фортуны".

Тогда санкции были введены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Напомним, проект "Северный поток-2" планируется закончить в апреле 2021 года.

Газопровод протянется от российского берега до Германии по дну Балтийского моря. Общая протяженность газопровода по двум нитям составит 2,5 тысячи километров.