Врач-терапевт оценил идею Жириновского ограничить чиновников в весе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-терапевт Надежда Чернышова в эфире радио "Комсомольская правда" оценила инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского ограничить вес людей в России.

Она отметила, что не считает политика компетентным в подобного рода вопросах.

"Он не врач, он не имеет никакого медицинского образования. И его взгляд – это абсолютно обывательский взгляд. Он так радуется сам, что похудел, что, как всякий неофит, хочет приобщить все население к собственному успешному опыту. Конечно же, его высказывания никакой научной основы под собой не имеют и ничем абсолютно не оправданы", - сказала Чернышева.

Она подчеркнула, что у всех людей свой вес, который также зависит и от роста.

"Это может быть очень худой человек высокого роста. Если в нем больше двух метров рост, то 80 килограмм – это просто низкий вес. 80 килограмм – люди одного роста, один имеет мышцы, другой имеет толстый живот. И вес у них абсолютно одинаковый. Но один будет здоров, другой будет болен", - сказала врач.

Она отметила, что вес в этом вопросе не показателен. Но она подчеркнула, что большой объем талии может быть показателем сахарного диабета.

"Важен не просто вес и даже не просто жир, а именно висцеральный жир, когда идет ожирение внутри живота у человека и сдавливаются внутренние органы. Так вот, считается нормой для женщин объем талии 80 сантиметров, для мужчин – 90. У кого выше, тут есть повод задуматься. И это, кстати, не зависит от роста. А вес – вообще ни о чем", - сказала врач.

Она подтвердила слова политика, что ожирение это мировая проблема и с ней врачи борются уже многие годы. Врач отметила, что только воспитание собственных привычек поможет избавиться от пищевой зависимости.

Напомним, ранее в эфире радио "Комсомольская правда" лидер ЛДПР предложил установить ограничения для чиновников по весу. Это предложение касалось и простых граждан страны. Жириновский отметил, что государство тратит большие средства в борьбе с ожирением граждан.