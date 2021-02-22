МИД РФ: Решение ЕС о вводе новых санкций против Москвы разочаровывают

В МИД РФ назвали решение ЕС о вводе новых санкций против Москвы разочаровывающим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД РФ прокомментировали введение новых санкций против России. В ведомстве отметили, что принятое Советом ЕС решение в полной мере вызывает разочарование.

"Упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность", - сказано в тексте МИД РФ опубликованном на официльном сайте ведомства.

Отмечено, что в Брюсселе "вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". в МИД РФ подчеркнули, что сначала ЕС принимает политическое решение, а после этого ищет под него причину (кандидатуру).

В ведомстве отметили, что принятые "необдуманные" решения ЕС связаны с поездкой главы евродипломатии Жозепа Борреля в Россию, которая позднее в западных СМИ была названа «безрезультатной» и «унизительной» из-за отсутствия решений по политике безопасности.

Напомним, ранее поступила информация, чт о ЕС вводит новые санкции против России по делу Алексея Навального, права которого, по мнению ЕС, нарушают в РФ.