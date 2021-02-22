Синоптик рассказал, когда в Москве наступит первая «оттепель». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, когда в Москву придет "потепление".

Он напомнил, что ночь на 23 февраля в столице будет самой холодной за 65 лет. Столбики термометра опустятся до минус 30 и ниже.

"Затем мороз начнет сбавлять обороты, а к выходным нас ждет околонулевая температура. Слабая оттепель", — сказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Он предупредил и о сильных осадках. К концу недели, по словам синоптика ожидается слабый минус. При этом в первый день весны столбик термометра будет колебаться от одного до шести градусов ниже нуля.

"То есть оттепель сменится похолоданием, когда придет календарная весна", — подытожил метеоролог. Он отметил, что март будет очень холодным.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что середина недели станет самой холодной с начала зимы. Специалисты объяснили действие барической пилы.