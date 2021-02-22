На Украине прокомментировали санкции против "Спортмастера"

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против компании Sportmaster Operations Pte. Ltd были введены из-за работы магазинов в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины.

- Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd введены на основании информации о работе сети в Крыму, - приводит комментарий ведомства агентство "Укринформ".

Ранее сайт kp.ru писал, что украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО. Речь идет о введении санкций к компании, владеющей сетью магазинов спортивных товаров "Спортмастер".

В частности, ограничения с 21 февраля 2021 года начали действовать для компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре. Она же является головной организацией одноименной сети магазинов спорттоваров в странах СНГ, в Китае и Польше.