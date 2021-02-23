Разработано ли климатическое оружие, рассказала ученый

Каждый год на Земле в разные периоды становится заметно изменение погоды. Речь идет не о привычной смене времен года, а об аномалиях, которые наталкивают на мысли о климатическом оружии. О том, существует ли такой вид оружия и можно ли вообще как-то воздействовать на погоду, в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала доктор географических наук, климатолог, главным специалистом отдела наук о земле РАН Нина Зайцева.

По мнению ученого, никаких явлений, способных влиять на климат нет.

- Насколько я знаю, нет и быть не может (климатического оружия). Что такое климатическое оружие? Это производная от того, что всем хорошо известно. И называется активными воздействиями на погоду. Давайте начнем с того, что никаких климатических явлений на климат воздействовать невозможно, потому что климат – это статистическое понятие состояния погоды, - объяснила климатолог.

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