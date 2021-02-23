Японскую писательницу поразили российские женщины и живописная природа

Японская писательница и фотограф Киёко Айхара поделилась с читателями газеты "Асахи симбун" впечатлениями после поездки в Россию.

Японка рассказала, что посетила Владивосток. В столице Приморья она оказалась во время пересадки, когда возвращалась на родину из Иркутска. По рассказам женщины, в город она прилетела примерно в половину шестого утра, а рейс в Токио был запланирован лишь на 14:20, поэтому на прогулку по Владивостоку у нее было всего достаточно времени.

Писательница призналась, что ее впечатлили российские женщины и живописная природа.

- Меня поразило, что многие стройные представительницы прекрасного пола в возрасте были в мини-юбках, - написала она. Айхара отметила, что россиянки придают большое значение своему внешнему виду, многие из них одеты в яркую одежду.