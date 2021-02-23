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Трамп назвал "охотой на ведьм" решение суда по его передаче налоговых деклараций

Ранее бывший президент США употребил это выражение по отношению к процедуре импичмента
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Трамп назвал "охотой на ведьм" решение суда по его передаче налоговых деклараций

Трамп назвал "охотой на ведьм" решение суда по его передаче налоговых деклараций

Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" решение Верховного суда не препятствовать передаче его налоговых деклараций прокурору.

- Это расследование - продолжение величайшей политической охоты на ведьм в нашей стране", - говорится в заявлении Трампа, распространенном в понедельник его офисом.

Ранее бывший американский лидер уже употреблял эту фразу к процессу импичмента.