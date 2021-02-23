Врачи предупредили о пандемии психических расстройств после коронавируса

Специалисты индийских медучреждений сообщили, что наблюдают рост числа пациентов, жалующихся в связи с коронавирусом на проблемы с психическим здоровьем.

По словам директора Центрального института психиатрии Басудебе Даса, медперсонал уже получил возможность пройти обучение и стать тем, кто сможет помочь пациентам. Об этом сообщает издание The Hindu.

Согласно последним данным, Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Всего в стране врачи выявили 10,9 миллиона случаев ковида, а скончались от болезни более 150 тысяч граждан.