Власти обязали жителей Чехии носить по две маски сразу

Власти Чехии ввели новые требования по пребыванию граждан в местах массового скопления людей.

Так, с 25 февраля начнет действовать правило, согласно которому жителям страны предстоит носить либо респираторы, либо использовать сразу две медицинские маски в местах скопления людей.

По словам главы Минздрава Яна Блатны, это связано с распространением британского штамма коронавируса среди населения. Новое требование будет распространяться и для магазинов, больниц, общественного транспорта и их остановок, пишут РИА Новости.