Врачи назвали пять симптомов рака, которые нельзя игнорировать

Врачи назвали самые игнорируемые симптомы рака Фото: Александр ГЛУЗ

Определить рак, особенно на его начальной стадии, бывает сложно. Однако, чем раньше болезнь будет обнаружена, тем больше шансов у пациента на выздоровление. Врачи назвали самые часто игнорируемые симптомы онкозаболеваний.

Как сообщает Daily Express, некоторые из самых распространенных симптомов рака могут не вызывать недомогания, поэтому многие люди не обращают на них внимания. Так, отмается, что иногда люди могут испытывать трудности с глотанием, которые в дальнейшем могут оказаться признаком рака пищевода. А отвисшие веки могут сигнализировать о раковой опухоли в легких, в то время как, казалось бы, простая охриплость может указывать на рак гортани.

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