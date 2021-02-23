Минтруд планирует расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минтруд РФ разработал специальный проект постановления Правительства, который предлагает внести изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений для досрочного выхода граждан на пенсию.

Ведомство предлагает создать так называемые периоды для профобучения и прохождения дополнительного профобразования работников. В эти самые периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними будет сохраняться заработная плата, а работодателям предстоит отчислять все необходимые взносы на обязательное пенсионное страхование за обучающихся работников. Об этом пишет "Российская газета".