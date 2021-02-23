Последние новости на утро 23 февраля 2021: Боррель подтвердил согласование санкций ЕС против четырех россиян из-за Навального

Боррель подтвердил согласование санкций ЕС против четырех россиян из-за Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 23 февраля 2021 года: Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил согласование санкций ЕС против четырех россиян из-за осужденного оппозиционного блогера Алексея Навального. По его словам, Россию необходимо встретить "едиными и решительными" действиями в связи с решением суда заменить Навальному условный срок реальным наказанием. Боррель также считает, что Кремль отказался от дипломатического выхода из кризиса.

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