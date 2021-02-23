Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Киргизии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Киргизии зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об официальном прохождении процедуры регистрации сообщило во вторник, 23 февраля, Министерство здравоохранения республики.

«Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции», – говорится в заявлении ведомства.

Киргизия планирует получить около 500 тысяч доз препарата. Кроме того, вакцину «Спутник V» также собираются производить на территории республики.

С начала пандемии в Киргизии зарегистрировано более 85 тысяч заболевших коронавирусом, 82,5 тысячи из них выздоровели, 1,45 тысячи умерли.

Киргизия стала 33-ей страной, зарегистрировавшей «Спутник V». Днем ранее препарат зарегистрировала Сирия. Вакцина, разработанная российским центром имени Гамалеи, входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.