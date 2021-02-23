Генерал ВСУ рассказал о подготовке украинской армии к штурму городов Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о подготовке украинской армии к наступательным операциям в городских условиях.

«Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности», - заявил украинский генерал в ходе пресс-конференции, которую вел украинский Пятый канал.

При этом военный не уточнил, какие именно города собралась брать штурмом украинская армия. Как он заявил, все это необходимо для того, чтобы быть готовыми «ко всем вариантам развития ситуации».

Напомним, накануне в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент Украины Владимир Зеленский поручил пересмотреть пять существующих сценариев урегулирования ситуации в Донбассе, и при необходимости делать новые редакции и новые поправки. Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинские власти держат курс на эскалацию конфликта. По его словам, ситуацию на линии соприкосновения крайне сложная.