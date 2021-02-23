Аналитик рассказал, как вернуть доллар по 30 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал об условие, при котором американская валюта снова будет стоить 30 рублей.

Как считает эксперт, доллар может вернуться к такому показателю, если подорожает до 300 рублей и российские власти решат провести деноминацию.

«Власти должны решиться на деноминацию, как, например, недавно было в Белоруссии. Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3», - уточнил аналитик в интервью «Вечерней Москве».

На сегодняшний день курс американской валюты колеблется в пределах 73-77 рублей, а деноминация, по словам эксперта, в такой ситуации является абсолютно бессмысленна. Однако он полагает, что такого исхода событий вполне стоит ожидать, при стоимости доллара 127 рублей.

Напомним, накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал падение курса доллара. По его оценкам, это может произойти из-за активного роста инфляции в США.