Ночь на 23 февраля в Москве стала самой морозной с начала зимы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночь на вторник, 23 февраля, в Москве самой морозной с начала нынешней зимы, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов.

«В ночь на 23 февраля небо над Москвой, благодаря антициклону, полностью прояснело. К 7 утра на ВДНХ температура понизилась до минус 24,1 градуса. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму», - сообщает портал «Метеоновости»

Прежний минимум сезона оставался за 18 января 2021 года, когда температура опустилась до минус 23,6 градуса.

Как уточняется, по области температура опускалась до минус 30 градусов.

Напомним, накануне синоптики предупредили жителей столицы о «барической пиле» в период праздников и до конца текущей недели. В эти дни москвичей ожидают резкие скачки атмосферного давления. Однако, как писал сайт kp.ru, уже с четверга, 25 февраля, синоптики прогнозируют наступление оттепели в европейской части России в Москве и несколько других регионов запада европейской части России. При этом специалист призвал не ассоциировать оттепель с приходом весны.