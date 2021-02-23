Эксперты рассказали, как мошенники узнают личные данные россиян Фото: REUTERS

Мошенники могут узнать персональные данные граждан при помощи «брешей» в безопасности компаний или от своих информаторов в них, а также из их социальных сетей и через фишинговые сайты. Об этих способах рассказали эксперты.

«Часто именем и телефоном человек может просто сам поделиться, например, в социальных сетях. Также подобные данные могут собирать из утечек данных», - приводит РИА Новости слова ведущего эксперта «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, утечка информации в крупных компаниях случается нечасто, поскольку там уделяют большое внимание кибербезопасности, однако кража данных может произойти через подрядчиков, которые не всегда имеют все ресурсы для обеспечения безопасности. Кроме того, как уточнил эксперт, утечки могут произойти из небольших онлайн-магазинов или других сервисов, где у клиентов зачастую запрашивают подобную информацию.

Как отметила замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова, на сегодняшний день, мошенники занимаются активным поиском инсайдеров, в том числе в банках, страховых компаниях, финансовых организациях, поскольку их схемы с использованием персональных данных сейчас успешны и эффективны.

«Преступные группы, в том числе и мошеннические колл-центры, могут эти данные монетизировать, пользуясь возможностями по хищению и выводу денежных средств», - пояснила эксперт.

Голованов также сообщил, что злоумышленники зачастую комбинируют информацию о потенциальных жертвах из нескольких источников и используют ее, чтобы войти в доверие. Специалист напомнил, что одних персональных данных недостаточно для проведения финансовых операций, и призвал ни при каких условиях не сообщать кому-либо данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию.

Напомним, ранее Банк России предупредил о новой схеме мошенников с использованием банкоматов. Как рассказали в регуляторе, преступники вынуждают своих жертв переводить деньги через терминалы, чтобы запутать следы.