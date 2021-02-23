В Германии уничтожили миллионы литров пива из-за COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие пивовары сообщили, что им пришлось уничтожить миллионы литров своего напитка в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом заявило Объединение немецких пивоваров.

В рамках локдауна в Германии, введенного из-за распространения COVID-19, немецкие власти приняли решение закрыть предприятия общественного питания. На данный момент о ближайшем снятии ограничении пока не сообщают, а пивовары не сумели продать скоропортящийся продукт.

Как уточняется, ущерб пивоварням превысил миллионы евро. Кроме того, отрасль лишилась поддержки, поскольку данные предприятия не считаются гастрономическими точками.

В Объединение немецких пивоваров сообщили, что в общем пострадало 1,5 тысячи предприятий, отметив, что они пережили мировые кризисы и войны, а теперь им приходит конец и не по их вине.

Напомним, немецкие власти разрешили в марте открыть парикмахерские. Как писал сайт kp.ru немецкий парикмахер в городе Байройт продал за 422 евро запись на первую стрижку после закрытия парикмахерских в декабре 2020 года.