Большинство российских школьников считают своими героями родителей и Железного Человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство российских школьников назвали своими героями родителей, а также других членов семьи, на втором месте по популярности у учеников оказались персонажи кино и мультфильмов, среди которых Железный Человек, Наруто и Человек-паук. Об этом сообщила пресс-служба российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» со ссылкой на результаты опроса.

Как говорится в заявлении, по результатам опроса, родителей, дедушку, бабушку, а также своих друзей назвали 26,2 процента опрошенных школьников. Железного Человека, Человека-паука и Наруто своими героями назвали 10,1 процентов респондентов.

Кроме того, 5,4 процента опрошенных сообщили, что хотят быть похожими на героев Великой Отечественной войны и современных военных, 3 процента назвали примером для себя первого космонавта Юрия Гагарина, а 2,6 - президента России Владимира Путина.

Школьники также считают героями врачей (2,4 процента), сотрудников МЧС и полиции (2,1 процент), спортсменов и зарубежных актеров (2 процента). Примерно 1 процент опрошенных назвали героями русского полководца Михаила Кутузова, маршала Георгия Жукова, а также Владимира Ленина.

При этом 23,4 процента респондентов вообще решили не назвать своих героев.

Напомним, ранее российские школьники рассказывали о своих самых нелюбимых блюдах в столовых.