Разрушений после взрыва на газопроводе в Оренбургской области нет

Взрыв произошел во вторник, 23 февраля, на в районе села Мухраново, Оренбургская область. Фото предоставлено КП очевидцем

Разрушений после взрыва на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области нет, как и пострадавших. Об этом сообщили власти области, уточнив, что населенные пункты находятся далеко от места происшествия.

«Жертв и разрушений из-за взрыва на федеральном магистральном газопроводе нет. Участок, где произошла авария, находится вдалеке от населенных пунктов», - говорится в заявлении правительства.

Как сообщили власти Оренбургской области, инцидент произошел на ответвлении от газопровода Оренбург - Новопсков. Согласно предоставленной информации, данный газопровод предназначен для снабжения Илекского района, части Оренбургского района, а также части Соль-Илецкого района и транспортировки газа в Казахстан. На данный момент идет заседание межведомственного штаба по ликвидации происшествия.

Напомним, взрыв произошел во вторник, 23 февраля. Как сообщили в ГУ МЧС по области, взрыв произошел по адресу: Илекский район, на шестом - седьмом км от села Мухраново, пострадавших в результате происшествия нет.