На Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса AstraZeneca Фото: REUTERS

На Украине зарегистрировали вакцину против коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca. Об этом говорится в распространенном во вторник, 23 февраля, сообщении Министерства здравоохранении незалежной.

«Вчера, 22 февраля 2021 года, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford / AstraZeneca для экстренного медицинского применения», - говорится в заявлении ведомства.

Первые 500 тысяч доз препарат уже направили в страну с фабрики, которая расположена в индийском городе Пуне. Как ожидается, партия вакцины прибудет в киевский аэропорт Борисполь в течение дня.

Вакцинация населения на Украине еще не началась. Процесс регистрации вакцины шел с 15 февраля. Незадолго да начала регистрации препарата главный санитарный врач страны и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заверил сограждан, что власти страны ожидают поставок вакцин от коронавируса в ближайшее время.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прививочная кампания на Украине должна начаться в феврале. Ранее оппозиционный депутат Верховной рады объяснил, почему Киев отказывается от российской вакцины против коронавирусной инфекции.