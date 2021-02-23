Два трубопровода повреждены в результате взрыва в Оренбургской области

Власти уточнили, что разрушений и пострадавших в результате происшествия нет. Фото: предоставлено КП очевидцем

Два магистральных трубопровода повреждены в результате взрыва на федеральном газопроводе в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер, который подтвердил, что место происшествия находилось вдалеке от населенных пунктов.

«Оба магистральных трубопровода повреждены. Конечно же, по магистральной части произошли переключения. По низкой части мы наблюдаем, что порядка 10,7 тыс. абонентов сегодня подвержены к снижению подачи газа в дома … Мы заправили и направили передвижные установки, которые смогут через ГРП подпитать жителей», - сообщил глава области.

Напомним, ранее власти области сообщали, что разрушений и пострадавших в результате происшествия нет, а также уточнили, что место взрыва находилось вдалеке от населенных пунктов.

Как писал сайт kp.ru, взрыв произошел утром во вторник, 23 февраля. В ГУ МЧС по области заявили, что взрыв произошел по адресу: Илекский район, на шестом - седьмом км от села Мухраново.