Похороны Екатерины Градовой пройдут на Троекуровском кладбище 24 февраля 2021

Похороны Екатерины Градовой пройдут на Троекуровского кладбища 24 февраля 2021

Похороны актрисы Екатерины Градовой пройдут на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища в Москве. Церемония состоится в среду, 24 февраля. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Екатерина Георгиевна Градова - прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой будет похоронена на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища», - приводит РИА Новости слова директора театра «Ленком».

Как писал сайт kp.ru, Градова скончалась на 75 году жизни в минувший понедельник, 22 февраля, в больнице, у нее были проблемы с сосудами. Причиной смерти актрисы стал инсульт.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора и актрисы. За свою карьеру она исполнила не так много ролей, но стала знаменитой благодаря роли радистки Кэт из советского сериала «Семнадцать мгновений весны» режиссера Татьяны Лиозновой.