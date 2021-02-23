Илон Маск потерял за сутки 15 млрд долларов и статус самого богатого человека мира

Илон Маск Фото: REUTERS

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск з сутки потерял 15 миллиардов долларов за сутки, и снова уступил потерял статус самого богатого человека мира, уступив лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу.

Как следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg, состояние главы компании Tesla упало на 8,6 процента или 15,2 миллиарда долларов, и теперь оценивается в 183 миллиарда долларов, в то время как состояние основателя Amazon, хоть и сократившись на 3,73 миллиарда, оценивается в 186 миллиардов долларов.

Напомним, 17 февраля Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обогнав в рейтинге главу компании Tesla. Однако продержался на первом месте он всего лишь два дня, и 19 февраля Маск вернул себе лидерство. После очередного раунда размещения ценных бумаг SpaceX состояние предпринимателя возросло до 199,9 миллиарда долларов.