США перебросили на учения в Норвегию стратегические бомбардировщики Фото: EAST NEWS

Самолеты из седьмой эскадрильи с авиабазы Дайс в Техасе прилетели на норвежскую авиационную базу Эрланн в губернии Трёнделаг. Они доставили американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, которые впервые прибыли в Норвегию и будут принимать участие в военных учениях. Об этом говорится в заявлении командования Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

«Очень жду возможности показать нашу способность проводить операции из этого нового места и выполнять миссию в новых условиях. Учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют нам оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе», - заявил командующий европейским контингентом Военно-воздушных сил США генерал Джеффри Харригиан.

Напомним, ранее пишет китайское издание Sina заявило, что бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии «делают российский флот уязвимым перед военными самолетами США, что является очень неприятным для России моментом». Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец рассказал о размещении в Норвегии военных самолетов США, и оценил, грозит ли России опасность от американских бомбардировщиков в скандинавской стране.