Вождь индейцев чероки призвал Jeep не называть автомобили в честь народа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вождь американских индейцев чероки Чак Хоскин-младший призвал марку Jeep прекратить использовать наименование народа в названиях своих автомобилей Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee. По его словам, компания пытается таким образом извлечь прибыль на индейской культуре.

Чак Хоскин-младший отметил, что со стороны марки Jeep «неправильно» использовать наименование племени для продажи своих машин, указав на то, что подобное применение «не делает чести» индейцам.

«Наименование чероки принадлежит народу, конкретной нации, и, я думаю, Jeep и его головная компания намерены делать то, что они делали: извлекать прибыль, наживаться на образе коренных американцев, чероки, который есть у людей в голове, и связывать его с собственным брендом и в процессе зарабатывать деньги», - заявил вождь в эфире телеканала CNN.

Он также заявил, что американским корпорациям и спортивным командам США пришло время отказаться от использования «наименований, изображений и талисманов» коренных американцев, в том числе, при изготовлении продукции.

Напомним, ранее индейцы чероки обиделись на знаменитую писательницу Джоан Роулинг, обвинив автора «Гарри Поттера» в присвоении культурных традиций за то, что она в своем новом рассказе приравняла индейские обычаи и мифологию к колдовству.