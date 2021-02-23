Перестраховочная компания Германии прекращает обслуживать "Северный поток - 2"

Перестраховочная компания ФРГ прекращает обслуживать "Северный поток - 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочернее предприятие немецкой перестраховочной компании Munich RE больше не будет оказывать услуги по страхованию строительства проекта "Северный поток - 2" из-за угрозы введения санкций со стороны США.

"Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] "Северного потока - 2", - заявила агентству Reuters представитель компании.

О других подробностях отказа пока не известно.

Ранее швейцарская компания Zurich Insurance Group прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в связи с проектом строительства газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, газопровод "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья России до Германии через Балтийское море. Общая протяженность его составит 2,5 тысячи километров по двум нитям.

Ранее США заявили, что намериваются ввести санкции относительно проекта "Северный поток-2". При этом канцлер Германии неоднократно высказывала надежду, что проект будет в скором времени завершен.