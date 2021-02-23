Биткойн упал до 45,7 тысяч долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая популярная криптовалюта теряет позиции. Биткойн в ходе торговой сессии снизился на более чем на 16%, достигнув отметки в $45,615 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 14:57 мск.

По данным на 15:10 мск, курс биткойна находился на уровне $46,369 тыс. (-14,5%).

Напомним, что после того, как компания Илона Маска Tesla заявила о вложении в биткоин 1,5 миллиарда долларов, цена криптовалюты стремительно подскочила вверх. Уже в декабре 2020 года она перешагнула значение в $30 тысяч, в январе 2021 достигла $40 тысяч, февраль ознаменовался новой победой биткоина - свыше 50 тысяч долларов.

Ранее аналитики не верили в успех биткоина, но в 2017 году криптовалюта начала свое стремительное восхождение.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.