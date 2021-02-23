В Грузии после задержания Ники Мелии начались акции протеста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После задержания соратника партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Ники Мелии в Грузии начались акции протеста.

В митингах принимают участие около сотни представителей оппозиционных партий, передает РИА Новости.

Протестующие собрались возле здания государственной канцелярии в Тбилиси. Они заявляют, что будут до конца бороться за свободу и независимость.

"Никто не вернет нас в прошлое", – заявила представитель оппозиции Хатив Деканоидзе.

Напомним, что во вторник Нику Мелию задержал спецназ в офисе его партии.

Ника Мелия - председатель оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Мелия обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских протестов летом 2019 года.

Ранее Мелию лишили депутатской неприкосновенности из-за отказа выплачивать залог, который был назначен судом. 17 февраля суд утвердил ходатайство прокуратуры об аресте Мелии. Он был арестован за неуплату залога по делу о беспорядках. Соответствующие решение вызвало акции протеста в стране. Для разгона демонстрантов полиции пришлось применить слезоточивый газ.