Видео с места взрыва на газопроводе в Оренбургской области сняли очевидцы. Фото: МЧС Оренбурга.

Опубликовано видео с места взрыва федерального магистрального газопровода "Союз" в Оренбургской области. Взрыв произошел утром из-за утечки.

Газопровод располагается примерно в семи километрах от села Мухраново Илекского района.

Оператор прекратил транзит газа в Казахстан на время аварии. Причину возгорания ликвидировали, топливо пустили по запасной схеме.

В районе аварии был введен режим ЧС. В данный момент свыше 1,8 тысяч сельских жителей остаются без газа. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

На месте работают 54 спасателя и 16 единиц техники.

В Мустаево для выехали два передвижных газозаправочных комплекса объемом четыре тысячи кубических метров. Их хватит на восемь часов работы.

Полностью ликвидировать последствия аварии планируется через 7 часов.