Видео с места взрыва на газопроводе в Оренбургской области сняли очевидцы. Фото: МЧС Оренбурга.
Опубликовано видео с места взрыва федерального магистрального газопровода "Союз" в Оренбургской области. Взрыв произошел утром из-за утечки.
Газопровод располагается примерно в семи километрах от села Мухраново Илекского района.
Оператор прекратил транзит газа в Казахстан на время аварии. Причину возгорания ликвидировали, топливо пустили по запасной схеме.
В районе аварии был введен режим ЧС. В данный момент свыше 1,8 тысяч сельских жителей остаются без газа. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.
На месте работают 54 спасателя и 16 единиц техники.
В Мустаево для выехали два передвижных газозаправочных комплекса объемом четыре тысячи кубических метров. Их хватит на восемь часов работы.
Полностью ликвидировать последствия аварии планируется через 7 часов.