Ниагарский водопад обледенел из-за сильных морозов. Фото: REUTERS

Американская и канадская стороны легендарного Ниагарского водопада замерзли.

Температура в США колеблется в отрицательном диапазоне из-за «полярного водоворота», парализовавшего большинство штатов и погрузившего их в исторический мороз.

Местные жители приходят посмотреть на необычное явление, многие из них не припомнят такой "зимней сказки". Над замерзшим водопадом образовалась радуга, привлекшая толпы фотолюбителей, передает портал YahooNews.

Последний раз Ниагарский водопад замерзал в 2019 году.

Исторические заморозки, которые «полярный вихрь» толкает на большую часть США, как сообщается, не просто очередной зимний шторм, а самый холодный за 20 лет во многих областях.

Ранее сообщалось, что жители Техаса спасли 3,5 тысячи морских черепах, которые выползли на берег из-за низких температур. Местные жители организовали для морских обитателей временный приют до тех пор, пока морозы не спадут. Жители привозят в местный конгресс-центр по несколько черепах.

Напомним, в США зафиксированы сильнейшие морозы впервые за несколько десятилетий.