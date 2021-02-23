В Италии свыше 200 гробов с кладбища попали в море из-за оползня

В Италии прошел сильный оползень. Он разрушил часть кладбища Камольи в провинции Генуя.

В результате часть земли ушла в море, а вместе с ней и захоронения. Местные жители заметили в воде несколько сотен гробов с покойниками, сообщает портал L'uneonSarda.

Отмечено, что ведутся работы по сохранению части кладбища и вылавливанию гробов с умершими.

В настоящее время сотрудники экстренных служб установили подводные барьеры, чтобы не дать гробам отдалиться от берега.

Причины обрушения земли, на которой находится кладбище, пока не ясны. Жители и администрация туристического курорта восточной Лигурийской Ривьеры недоверчиво наблюдают за происходящим с побережья.

Напомним, ранее стало известно об извержении вулкана Этна на Сицилии, спавшего долгие годы. В кратере образовались лавовые фонтаны высотой до 100 м, а плотный шлейф пепла поднялся примерно до 5 км.