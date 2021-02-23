Метеоролог рассказал о наступлении новой климатической эпохи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова прокомментировала погодные аномалии последнего месяца зимы и предположила, что мир входит в новую климатическую эпоху. Она отметила, что февраль в этом году весьма необычный.

"В ближайшей перспективе периоды сильных морозов будут чередоваться с просто морозной погодой", - рассказала Позднякова "Комсомольской правде".

Она отметила, что последние дни февраля также будут аномально холодными, но при этом весьма солнечными.

"В среду и четверг столичный регион завалит снегом, выпадет 5-7 см осадков, потом резко потеплеет до 0 градусов. Затем, так же резко похолодает до -25 ночью, днем - не теплее -12. В результате, как ожидаем, средняя месячная температура воздуха февраля будет на 4 градуса ниже нормы", - сказала метеоролог.

Специалист считает, что наступает новая климатическая эпоха, которая "рисует вертикальные полосы" вместо привычных горизонтальных относительно движения воздушных масс Земли.

"Еще у советских ученых была теория о том, что у нас, по крайней мере, в Северном полушарии наблюдается присутствие нескольких климатических эпох", - пояснила специалист.

Она рассказала, что есть эпоха зонального переноса, когда перенос воздушных масс идет параллельно широтным кругам с Запада на Восток. Но когда возникают нарушения зональных переносов, в воздухе над нами возникают так называемые Волны Россби (это гигантские изгибы высотных ветров), и теплый воздух Атлантики или Средиземноморья проникает далеко на север.

Позднякова отметила, что именно из-за этого мы наблюдаем большое количество осадков в феврале и сильные ливни, которые ознаменовали весну и лето 2020 года.

Она уточнила, что этот процесс не возник "сегодня", метеорологи наблюдают за ним последние пять-семь лет. Позднякова предупредила, что в будущем погодных аномалий может быть еще больше.

Напомним, погодные аномалии наблюдаются не только в России. Несколько недель назад в Турции прошел сильный снегопад, из-за чего власти закрыли все заведения столицы. Чуть ранее снег пошел и в Африке. В США из-за сильных морозов застыл Ниагарский водопад, а в Техасе жители спасают морских черепах, которые выползли на берег из-за непривычно холодной воды.