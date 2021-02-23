Родственника Елизаветы II осудили за сексуальное насилие над женщиной

Внучатый племянник английской королевы был осужден за изнасилование. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родственник королевы Елизаветы II был осужден за изнасилование женщины в доме своих предков.

34-летний Саймон Боуз-Лайон, граф Стратмор, признал себя виновным в нападении на женщину в замке Глэмис в Ангусе, Шотландия, в феврале прошлого года.

Боуз-Лайон, сын двоюродного брата королевы, был приговорен к 10 месяцам заключения шерифом Данди во вторник. Суду представлена версия о том, что нападение произошло в одной из спален замка, сообщает The Guardian.

Женщина была на мероприятии в замке. После чего она отправилась в свою комнату и легла спать.

Боуз-Лайон общался с женщиной на мероприятии, но она неоднократно давала ему понять, что находится в отношениях и не хочет продолжать с ним вечер.

Но после завершения мероприятия, мужчина направился к ее комнате. Он несколько раз постучал и попросил впустить его. Жертва не ожидала агрессивного поведения от Боуз-Лайона и впустила его в спальню. После того, как дверь открылась, он толкнул женщину на кровать и изнасиловал.

- Как только ей наконец удалось выгнать вас из своей спальни, вы вернулись к двери и умоляли ее впустить вас обратно, - огласил шериф детали следствия.

Боуз-Лайон извинился перед судом и признал себя виновным. Он сказал, что ему стыдно за свои действия той ночью. Родственник королевы признался, что «напился до изнеможения», что, по его словам, не было оправданием его действиям.

Он добавил: "Я не думал, что способен вести себя так, но я признаю ответственность за совершенное действие".