Больше 50 человек задержали на акции протеста в Ереване

В Ереване требуют отставку Пашиняна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На акции протеста за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване полицейские задержали более 50 человек. Они попытались заблокировать третий блок правительственного здания, где находился Пашинян.

Во время задержания полицейских и оппозиционеров получили легкие ушибы, сообщает ТАСС.

"Мы сегодня завершаем нашу акцию. Однако протестные акции продолжатся завтра и в четверг, в том числе и в областях страны", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Напомним, протесты в Армении начались после подписания мирного договора по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Соглашение было заключено между Арменией и Азербайджаном при участии российской стороны. Согласно договору, в регионе прекращаются все военные действия, враждующие страны производят обмен пленными и убитыми солдатами, в регион вводятся российские миротворцы, а также Лачинский, Кельбаджарский и Агдамский районы переходят Азербайджану.

После этого на родине Пашиняна назвали предателем. Граждане требуют отставки премьера.