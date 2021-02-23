Twitter удалил сто "российских" аккаунтов за "ослабление стабильности и надежности НАТО"

Twitter удалил сто "российских" аккаунтов за "подрыв веры в НАТО". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Twitter заблокировал 100 аккаунтов, которые якобы связанны с Россией и имели отношение к угрозам и действиям направленным против США, ЕС и НАТО.

Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании.

По версии компании 69 аккаунтов якобы связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на "ослабление стабильности и надежности НАТО".

Еще 31 аккаунт, вероятно связаны с российским "Агентством интернет-исследований", с помощью которого якобы осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС".

Напомним, ранее США обвинили Россию в кибератаке. Министерство торговли США заявило о взломе компьютерной сети находящегося в его структуре Национального управления по телекоммуникациям и информации в декабре прошлого года.

При этом, тогда еще действующий президент Дональд Трамп отметил, что атаку могли произвести и китайские хакеры.