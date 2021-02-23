Псаки: США ответит России в течение "недель, а не месяцев"

Псаки заявила, что США ответит России в течение " недель, а не месяцев". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник заявила, что США намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.

Она прокомментировала публикацию в газете The Washington Post, в которой говорилось, что США готовит санкции против Москвы в связи с масштабной кибератакой на компьютерные сети страны в декабре прошлого года, а также ситуацией вокруг Алексея Навального.

Псаки отметила, что президенты США и России недавно проводили по этому вопросу телефонный разговор, передает ТАСС.

"Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим", - заявила Псаки.

Напомним, в декабре прошлого года Вашингтон заявил, что на некоторые американские ведомства и структуры была произведена хакерская атака.

При этом, тогда еще действующий президент Дональд Трамп допустил, что кибератака могла быть произведена из Китая.

Ранее в конгрессе США выдвигали предложение создать закон против российских хакеров.