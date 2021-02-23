На Украине захотели лишить Россию права вето в Совбезе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица потребовал, чтобы Россию лишили права вето в Совбезе.

"Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными. Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии", — сказал Кислица во вторник в ГА ООН на заседании, посвященном "ситуации на временно оккупированных территориях Украины".

Он напомнил, что Москва является стороной конфликта и ей "не должно быть позволено использовать право вето".

Кислица считает, что Генассамблея ООН "не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт". Он отметил, что вопрос можно будет считать завершенным лишь когда Россия выведет своих военных с территории.

Поспред Украины при ОНН отметил, что Украина должна восстановить контроль над своей суверенной территорией при помощи миротворцев ОНН.

При этом Кислица не привел достоверных фактов своим утверждениям относительно России.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что не является страной-агрессором и не причастна к конфликту на востоке Украины, как это утверждают в Киеве.

Также глава Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик подтвердил, что российские военные не были замечены на Донбассе.

Однако Украина продолжает настаивать на том, что Россия установила войска на границе в районе Луганска и Донбасса.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя доказал, что Киев до конца не выполнил ни одного пункта Минских соглашений, но при этом грозится выйти из них в одностороннем порядке.