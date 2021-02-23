Захарова: Москва будет разбираться с блокировкой ряда "связанных с РФ" аккаунтов в Twitter

Захарова заявила, что Москва будет разбираться с блокировкой ряда "связанных с РФ" аккаунтов в Twitter. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала факт блокировки в Twitter 100 якобы "связанных с Россией" аккаунтов.

"Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение", - сообщила дипломат агентству ТАСС.

Она отметила, что формулировки о том, что заблокированные аккаунты каким-то образом влияют на Европейский союз и США являются интересными. Захарова допустила, что под блокировку могут попасть и ресурсы сотоварищей Алексея Навального.

"Вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния", - отметила Мария Захарова.

Напомним, ранее на сайте Twitter появилось заявление о том, что 100 аккаунтов якобы имеющих отношение к России, которые вероятнее всего имели цель "ослабить стабильность и надежность НАТО", а также были "направлены против США и ЕС".