В Киеве полиция задержала 17 человек после столкновений с националистами.Фото: полиция Киева.

В Киеве у стен администрации президента Украины произошли столкновения между полицией и сторонниками экс-главы запрещенной в России одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко.

По предварительным данным, в столкновении участвовало около 3 тысяч человек. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Задержаны 17 человек, заявили в полиции Киева.

Напомним, во вторник Приморский районный суд Одессы признал националиста Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. После этого к офису Зеленского в Киеве стали стягиваться сторонники экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* с просьбой освободить его.

Полиция Киева на свой странице в Facebook сообщает о факте проведения митинга, а также об усиленных мерах безопасности.

Напомним, что в 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича. Позднее потерпевший заявил, что его похищение устроено Стерненко и его соратником Русланом Демчуком, приказавшим избить Щербича, чтобы тот отказался от мандата. Предполагаемые преступники были задержаны, но позднее отпущены на свободу.